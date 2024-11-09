日本中を熱狂させた『女子プロレス』″最凶のヒールレスラー″ダンプ松本（63）の半生を描いたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ『極悪女王』が大ヒット。あらためて’80年代の女子プロレスが注目されている。当時、絶対的な人気を誇った長与千種(ながよちぐさ)（59）とライオネス飛鳥（61）のタッグ「クラッシュギャルズ」と、ダンプ率いる「極悪同盟」の抗争はなぜ、日本中を熱狂させる一大ブームとなったのか。当事者のダンプと、芸能界屈