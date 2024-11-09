エレガントな装いに人気が集まりそうな今季、合わせたいのは色っぽい「レイヤーカット」です。ご紹介するのは、フェミニンなレイヤーヘアを多数紹介している@kaihatsu_tomoyaさんと@momo_fjnmさんによるInstagram投稿からピックアップした4種のスタイル。人気カラーとの上品な組み合わせも、見どころです。ベースの長さや入れる位置を見比べた上で、次のカットでマネするお手本選びの参考にしてください。