卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・フランクフルト大会は８日、ドイツのフランクフルトで行われ、女子シングルス準々決勝で張本美和（木下グループ）が何卓佳（中国）を３―１で下して準決勝に進んだ。大藤沙月（ミキハウス）は陳幸同（中国）に１―３で屈した。男子シングルス準々決勝では、松島輝空（木下グループ）が世界ランキング２位の林詩棟（中国）に１―３で敗れた。