静岡市市民栄誉賞授与式が８日、静岡市役所で行われ、体操男子日本代表の監督を務めた水鳥寿思氏（４４）に贈られた。同賞は漫画家のさくらももこ氏以来２人目。難波喬司市長から賞状を手渡された同氏は「静岡市最高の賞と聞き、感激します」と、あいさつした。水鳥氏は２００４年アテネ五輪団体で金メダル獲得に貢献。１３年に歴代最年少３２歳で男子日本代表監督に就任した。任期中の五輪、世界大会で計５４個のメダルに導い