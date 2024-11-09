◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）ペアのフリーに向けた練習が午前に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）は７１・９０点で首位発進の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が最終調整。曲をかけた練習では、スロージャンプや安定したリフトを披露。曲掛け後も、木原が３連続ジャンプを降りるなど入念に確認した。ＧＰ第１戦スケートアメリカを制