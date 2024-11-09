アメリカの司法省は8日、大統領選挙の前にトランプ次期大統領の暗殺を計画した容疑者を訴追したと発表しました。訴追されたのは、イラン革命防衛隊の工作員のファハド・シャケリ容疑者で、シャケリ容疑者は10月7日、革命防衛隊からトランプ氏の暗殺計画を立てるよう命じられたとされています。さらに、反イランのジャーナリストらを監視・殺害する計画を立てたとして、シャケリ容疑者と、実行役とされる2人も訴追されました。シャ