／ウェイド・ウィルソンの恋人ヴァネッサは、コミックでは人格や指紋、DNAすらコピーして、どんな人物にも変身できる“コピーキャット”として登場する。映画『デッドプール』シリーズでヴァネッサ役を演じてきたモリーナ・バッカリンは、自身が演じる役の変貌を心待ちにしているようだ。 最新作『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）では、ヴァネッサもいよいよ（MCU）に合流。ファンの間