「来年1月17日」に迎える大勝負朝ドラ『おむすび』（NHK総合）がターニングポイントを迎えている。9月30日の第1話放送時から子役時代をはさまず、いきなり主演・橋本環奈を登場させてスタートダッシュを図ったが、序盤からネガティブな声が続出。女性偉人の一代記で社会問題を次々に扱った前作『虎に翼』からの反動や、軽い平成ギャルの描写への違和感などもあって、連日Xには「#反省会」のコメントが書き込まれている。苦しいスタ