◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯第2日（2024年11月9日東京・国立代々木競技場）ペアの公式練習が午前7時40分から行われ、SP首位の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が調整した。本番用の衣装に身を包み、冒頭ではスロージャンプやリフトなどで呼吸を合わせた。曲かけでは、サイドバイサイドの3連続ジャンプなども確認した。国内での大会は23年4月の国別対抗戦以来、1年7カ月ぶりとなり