三笠宮妃百合子さまの容体の悪化を受け、英国から帰国された故寛仁親王の長女彬子さま＝9日午前、羽田空港三笠宮妃百合子さま（101）の容体が悪化したことを受け、孫で故寛仁親王の長女彬子さまは9日、訪問先の英国から帰国された。羽田空港に到着後、百合子さまが入院している聖路加国際病院（東京都中央区）に直行し、午前8時ごろに病院に入った。百合子さまは脳梗塞と誤嚥性肺炎で3月から入院し、治療を続けていた。7日の検