Ｊ２ベガルタ仙台は８日、２２年にＪ１鹿島から仙台へ加入したＭＦ遠藤康（３６）の今季限りでの引退を発表した。この日チームは最終戦となるホーム・大分戦（１０日、ユアスタ）に向けて仙台市内で練習。別メニューで調整した遠藤は練習後、引退を決断した思いなどを語った。現役生活１８年目。仙台・遠藤がスパイクを脱ぐ。引退を決断した理由は「一番はピッチの上でチームを勝たせられなくなった」。今季は開幕戦の１試合の