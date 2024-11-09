日本ハム・伊藤大海投手（２７）が８日、尊敬するパドレス・ダルビッシュ有投手（３８）との再会を心から喜んだ。秋季キャンプ地のエスコンに、球団ＯＢで日米通算２０３勝を誇るレジェンドが電撃訪問。マウンド上で記念撮影するなど至福の時間を過ごし「勉強になりました。すごくうれしい。僕も皆も興奮していた」と満面の笑みを浮かべた。鹿部町出身の道産子右腕にとって、本拠が札幌Ｄだった幼少期から羨望のまなざしを向け