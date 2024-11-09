美味しいものと競馬をこよなく愛する著者が、身銭を切って体感した「競馬＆グルメ」旅。名馬に思いを馳せつつ、厳選した味の名店3軒をご紹介します。 jQuery(function () { jQuery("#swiper672ea553653af").attr("style", ""); setTimeout(function () { var swiper = new Swiper("#swiper672ea553653af", {