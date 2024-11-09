警察車両の赤色灯仙台市青葉区で2月、住宅に侵入し住人の無職大塚修さん＝当時（72）＝を暴行し、現金約1500万円を奪い死亡させたとして、宮城県警は9日、強盗致死と住居侵入の疑いで、同市宮城野区鶴巻1丁目、会社員佐藤加寿也容疑者（44）を逮捕した。県警によると、「間違いない」と容疑を認めている。逮捕容疑は2月21日午前11時半ごろ〜午後1時ごろ、青葉区折立6丁目の大塚さん方に侵入し、大塚さんに暴行を加えて死亡させ