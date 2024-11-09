東京シティ競馬（TCK）は、レースの安全性向上と馬への負担軽減を目的に、大井競馬場の本馬場クッション砂の厚さを12月1日から9cmに変更することを発表した。変更の詳細は以下の通り・変更箇所：内外コースともに全面・変更期間：砂厚調整は11月10日から13日まで・変更前後の砂厚：現在の10cmから9cmに変更新しい砂厚は、第13回大井競馬が行われる12月1日から適用される予定。