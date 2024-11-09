鍛え上げた体には、タフなメンタルも備わっている。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」11月8日の第1試合は今年デビューのセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が個人1ヵ月ぶりとなるトップを獲得。チャンスと見るやライバルのリーチに対して危険牌を勝負、2局連続の一発ツモでファンを沸かせた。【映像】堂岐、勝利を掴んだ一発ツモ 衝撃2連チャンこの試合は東家からU-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、TEAM雷電