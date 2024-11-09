C−United（東京都港区）は、2024年11月6日から12月17日まで、全国の「珈琲館」「珈琲館 蔵」「CAFE DI ESPRESSO珈琲館」で「すみっコぐらし 珈琲館 ハッピーバッグ」の事前予約受付を実施しています。ホットケーキ型ケース付きブランケットも！今回のハッピーバッグは、「すみっコぐらし」と初コラボ。選べるオリジナルデザインのトートバッグの中に、ホットケーキ型ケース付きブランケットやすみっコぐらしデザインの商品引換券