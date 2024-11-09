10月末に行われた「TAKANAWA GATEWAY CITY」の「まちびらき150日前記者発表会」の様子。JR東日本の喜勢陽一社長（右）とJR東日本文化創造財団・開館準備室の内田まほろ室長（記者撮影）芸術や文化の要素を取り入れて不動産価値を向上させる動きが、都内で本格化している。JR東日本は10月30日、高輪ゲートウェイ駅（東京港区）に直結する「TAKANAWA GATEWAY CITY」（高輪ゲートウェイシティ）を2025年3月に「まちびらき」すると発表