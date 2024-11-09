【ブンデスリーガ第10節】(シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)ウニオン・ベルリン 0-0(前半0-0)フライブルク<警告>[ウ]ラニ・ケディラ(19分)、ケビン・フォクト(56分)[フ]J. Schuster(90分+2)└グリフォのPKはGKストップ…堂安律フル出場のフライブルク、敵地でウニオン・ベルリンとスコアレスドロー