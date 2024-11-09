■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 ] (1319) 日経３００投 東証ETF [ 544.0 | +1.0 | 545.0 ] (1439) 安江工務店 東証スタンダード [ 1,915.0 | +400.0 | 1,915.0 ] (1559) 野村タイ５０ 東証ETF [ 4,120.0 | -60.0 | 4,400.0 ] (1560) 野村マレシア 東証ETF