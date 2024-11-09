＜11月08日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1628) 野村運輸物流 東証ETF [ 18,455.0 | +0.73% ] (2042) グロス２５０ 東証ETN [ 6,659.0 | +0.93% ] (2226) コイケヤ 東証スタンダード [ 5,100.0 | +1.39% ] (2241) ＭＸＮＹダウ 東証ETF [ 777.4 | +2.93% ] (