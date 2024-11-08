「ナンガ（NANGA）」が、藤原ヒロシが主宰する「フラグメント（fragment Design）」とコラボレーションした寝具コレクションを11月15日に発売する。ナンガの全国直営店および公式オンラインストア、一部取り扱い店舗で展開する。 【画像をもっと見る】 同コレクションでは、ナンガの寝具レーベル「グッドスリーピング（GOOD SLEEPING）」から、羽毛掛け布団（16万5000円）や布団カバー（3万3000円）、枕カバー（6600円）、シー