「BCNランキング」2024年10月28日〜11月3日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）2位EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）3位EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）4位Z 50 ダブルズームキットZ50WZ（ニコン）5位EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISST