9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比360円安の3万9140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 40533.58円ボリンジャーバンド3σ 40016.38円ボリンジャーバンド2σ 39500.37円8日日経平均株価現物終値 39499.19円ボリンジャーバンド1σ 39248.00円5日移動平均 39140.00円9日夜間取引終値 39055.00円一目均衡表・転換線 3898