神奈川県警は11月4日の午前9時9分、横須賀署地域課で駐在所勤務の巡査長、澤田義弘（36）を逮捕した。【写真】澤田容疑者が個人で所有していたという大型バイク他、勤務していた駐在所の様子容疑は5月24日、横須賀市の郵便局で、同市内に住む70代男性の通帳と印鑑とともに、容疑者が偽造した委任状を提出して、現金700万円をだまし取ったというもの。被害者とは顔見知りの関係「澤田容疑者と被害者の男性は普段から顔見知りだ