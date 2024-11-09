今Netflixで話題の「地面師」...地主一家全員の死も珍しくなかった終戦直後、土地所有者になりすまし土地を売る彼らは、書類が焼失し役人の数も圧倒的に足りない主要都市を舞台に暗躍し始めた。そして80年がたった今では、さらに洗練された手口で次々と犯行を重ね、警察組織や不動産業界を翻弄している。そのNetflix「地面師たち」の主要な参考文献となったのが、ノンフィクション作家・森功氏の著書『地面師』だ。小説とは違う、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 松本 裏工作発覚で限界を感じた?
- 2. 演技下手? Snow Man深澤に賛否
- 3. 急転直下 松本裁判終結の全内幕
- 4. 松本裁判終結 当事者女性が言及
- 5. Saori 避妊リング外し生理体験
- 6. 北村有起哉「妻の正体」に驚く声
- 7. 日本人が歯を失う原因1位 共通点
- 8. 違和感が続出した松本人志の一言
- 9. パートいじめ 106万壁撤廃に怒り
- 10. 兵庫知事選 斎藤氏が大善戦の訳
- 1. 松本裁判終結 当事者女性が言及
- 2. パートいじめ 106万壁撤廃に怒り
- 3. 兵庫知事選 斎藤氏が大善戦の訳
- 4. 小学生空手 後ろ向き選手に蹴り
- 5. 日本が貧乏国になってしまった訳
- 6. 商業施設が14cm沈下 一部閉鎖
- 7. 松本人志 性加害行為は認めず?
- 8. 日産9千人解雇「売れる車ない」
- 9. ドンファン元妻 法廷で感情露わ
- 10. 告白を捏造...兵庫中2女子が自殺
- 1. トランプ氏 安倍氏にキレていた
- 2. おしっこオムライスがトレンド入
- 3. 元タレント議員 まともな人0人説
- 4. 「タイミー」に闇バイト求人か
- 5. 「106万円の壁」撤廃へ 負担増も
- 6. 106万円撤廃 橋下徹氏が問題指摘
- 7. 石破おろし 次期首相候補の2人
- 8. 給料75%減でも女性辞めぬワケ
- 9. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰
- 10. 70代夫婦が音を上げた愛娘の願い
- 1. 14歳少女への性暴行の途中に急死
- 2. 「卵が先か鶏が先か」答え判明か
- 3. トランプ氏勝利「4B運動」広がる
- 4. 引きずられ監禁 女優の衝撃過去
- 5. 韓女優 全身タトゥー除去の様子
- 6. トランプ氏に絶望 3000人大移動
- 7. トラックに11人遺体 手足切断も
- 8. 4100万桁超 史上最大の素数発見
- 9. 「吸血鬼」と恐れられた女性復元
- 10. イスラエル人狙い暴行? 62人逮捕
- 1. 日本人が歯を失う原因1位 共通点
- 2. 残高20万円の年末 娘の一言に涙
- 3. 即排除? ラヴィット批判に違和感
- 4. 関西人「知らんけど」本当の意味
- 5. 32日間の断食後 男性が衝撃行動
- 6. 誤報→削除→大炎上した毎日新聞
- 7. 虫混入騒動 対応が見事だった訳
- 8. スーパーの弁当 気になる栄養面
- 9. ランクルの10倍盗まれる国産車
- 10. 年齢は関係なく誰もが老害になる
- 1. 火星から届いた暗号 解読に成功
- 2. 日本人女性の顔晒す卑劣な韓男性
- 3. Amazonで「iPad mini」が17%OFF
- 4. Amazonで飲料や食品が最大40%OFF
- 5. iPhone18 可変絞りカメラ搭載か
- 6. Amazonでノースフェイスが41%OFF
- 7. Microsoft ペイントにAI機能追加
- 8. 報道機関によるOpenAIへの著作権訴訟が
- 9. AmazonでAirPods Pro2が7%OFFに
- 10. 義両親から悪質な“嫌がらせ”を受けて…
- 1. 少年空手「手足麻痺で救急搬送」
- 2. 大谷愛車投稿 元木氏の謝罪全文
- 3. 大谷の車公開 謝罪も説明に批判
- 4. 親密関係 大谷妻が心許した人物
- 5. 由伸と交際? 元カノとの意外関係
- 6. 真美子夫人 ベッツら圧倒し話題
- 7. 木梨憲武の隣に大物 Jファン感涙
- 8. 宗隆&和真の服装「個性爆発」
- 9. J2清水 GK権田修一が退団を発表
- 10. ベッツ豪邸 どないなってんねん
- 1. 松本 裏工作発覚で限界を感じた?
- 2. 演技下手? Snow Man深澤に賛否
- 3. 急転直下 松本裁判終結の全内幕
- 4. Saori 避妊リング外し生理体験
- 5. 北村有起哉「妻の正体」に驚く声
- 6. 違和感が続出した松本人志の一言
- 7. 詐欺師 落合陽一氏に元ZOZO辛辣
- 8. 「wwwwww」広瀬アリス投稿に失望
- 9. 文春 松本人志の携帯番号黒塗り
- 10. 松本の活動再開 多すぎるNG事項
- 1. 妊娠判明後に彼の母から衝撃暴露
- 2. 離婚後も「家政婦扱い」され絶望
- 3. 娘の彼 名前でまさかの事実判明
- 4. 自慢ママ友が逆上し…幼稚園追放
- 5. 喧嘩した翌日 妻に異変「う…」
- 6. 「足首ない」店員に言われ激怒
- 7. ママ友の前で罵倒 夫が育児放棄
- 8. 結局1番使える 上品さupするGU品
- 9. 真の「優良物件」男性の特徴
- 10. UNIQLOガチ勢が買わず後悔した品