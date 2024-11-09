この漢字を読み間違いしている人は、多いのではないでしょうか。例にもれず、私も読み間違いをしていました……。これを機に、正しい読み方を覚えましょう！Q.「河川敷」はなんと読む？「河川敷」は、常時水が流れている区域と増水時に冠水する平坦な土地を合わせた、河川の敷地として法律によって定められた土地や区域の名称です。この言葉ですが、なんと読むでしょうか？Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-phot