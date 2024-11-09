［ワシントン８日ロイター］ - トランプ次期米大統領が大統領選後に行ったウクライナのゼレンスキー大統領との電話会談に、実業家イーロン・マスク氏が参加していたことが分かった。複数メディアが８日報じた。米ニュースサイトのアクシオスによると、電話会談は大統領選翌日の６日に約２５分間行われた。ゼレンスキー氏はトランプ氏に大統領選での勝利に祝意を伝え、トランプ氏は詳細に踏み込まなかったものの、ウクライ