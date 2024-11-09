■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続伸、一時4万円大台が目前に 2.連休明け上昇スタート、東証延長の影響限定的 3.大統領選トランプ氏勝利、日本市場は株高円安 4.ダウ・ナスダック最高値、今年最大の上げ幅に 5.週末にかけ伸び悩み、利益確定売りで上値重い ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1446円(3.8％)高の3万9500円と、2週連続で上昇した。 今週は米大統領選