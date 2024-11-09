2024年11月7日、韓国・毎日経済は「神奈川県の海上自衛隊横須賀基地で開かれた韓国海軍練習艦隊の入港歓迎行事に中谷元・防衛相が出席した」「中谷防衛相は韓国海軍艦艇のマラド艦に乗船し、船員らと交流した」などと伝えた。韓国海軍艦艇が日本に単独で入港したのは18年12月に起きたレーダー照射問題以降初めて。防衛省によると、日本の防衛相が韓国の軍艦に乗り込むのは、記録が残る限りでは初めて。韓国海軍は22年11月に相模湾