政権維持でも政治は不安定化財政赤字が拡大しインフレにこれまで2年間、世界的なインフレと円安で、日本はインフレに見舞われた。この問題が完全に終わったとはいえないうちに、日本国内で新たな懸念が生まれた。それは、財政赤字の拡大によるインフレの危険だ。総選挙の結果、自民・公明の与党勢力が激減し、石破茂首相は、国会での首班指名を得るために野党の国民民主党と経済対策作りや来年度の予算編成、税制改正での連