お父さんを説教する動画が大人気でYouTube登録者数160万以上の「ちいりお」こと理央奈ちゃん（7）。生まれた瞬間から難病と闘い、5歳には側弯症を治す手術の影響で歩けなくなり、この夏には再手術が必要に。しかし、術後は順調でリハビリも再開したそうです。（全4回中の2回） 【写真】お目目くりくり！心配された手術も元気に乗り越えた理央奈ちゃんの現在 ほか（全19枚） よくある病気のはずの側弯症「5歳で悪化し下半身に麻痺