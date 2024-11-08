「お父さんは、麻雀行く代わりに何を頑張るの！？」…こんな調子でお父さんを説教するYouTubeが大人気の「ちいりお」こと理央奈ちゃん（7）。2歳年上のお兄ちゃんは後天性の病気、理央奈ちゃんは先天性の病気で、赤ちゃんのころから闘病生活を送っていたそうです。「ちいりおママ」こと、母の佳寿美さんにお話を聞きました。（全4回中の1回） 【写真】管をつけた様子が痛々しい…生後間もないころの理央奈ちゃん ほか（全19枚）