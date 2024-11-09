お笑いコンビ「千鳥」の大悟（44）が8日放送のフジテレビ「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。今までで「この世で一番地獄」と思った仕事を振り返った。「ファッションモデルの打ち上げがない理由」の話題から、大悟が「あれ歩いたことあります?」とアンタッチャブル柴田英嗣にランウェイを歩いたことがあるかを聞いた。柴田が「ない」と答えると、大悟は「芸人であれ（ランウェイ）行くのが、ホンマにこの世で