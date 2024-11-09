気象台は、与論町に大雨特別警報を発表しています。 与論町では降り始めからの雨量が、1日半で、年間総雨量の3分の1に相当する600ミリに達しています。低い土地の浸水・土砂災害に最大級の警戒をしてください。 気象庁はきょう午前1時すぎ、与論町付近で1時間におよそ120ミリの猛烈な雨が降ったとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。与論町で記録的短時間大雨情報が出されるのは、きのう午後1時40分の発表から2回目です