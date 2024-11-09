ユーロドル安値から少し戻して週の終盤＝NY為替 ロンドン午後から売りが広がったユーロ。欧州株の下げなども重石となり1.0800前後から1.0687まで下げた。その後少し戻して1.0720前後でもみ合い。 EURUSD 1.0719