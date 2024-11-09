日本の厚生労働省が公表した「人口動態統計」によると、今年1年間の出生率が70万人を割る公算が大きくなった。お隣・韓国の出生率を笑えない状況だ。【写真】90億円の詐欺に手を染めた元韓国アイドルそもそも出生率の低さは未婚率の高さに起因するとされる。お隣・韓国では、韓国人と外国人が結婚する「多文化婚姻」、つまり国際結婚が大きく増加している。11月7日、韓国統計庁が公開した「2023年多文化人口動態統計」によると、20