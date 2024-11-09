Anthony DeutschBart H. Meijer[アムステルダム ８日 ロイター] - オランダのアムステルダムで７日夜、イスラエル人のサッカーファンが襲撃される事件が起きたことを受け、アムステルダム市は８日から３日間、デモを禁止する措置を取った。 市は警察に緊急事態が発生した際の捜索権限を与え、市内の警備を強化している。アムステルダムでは９日、ユダヤ人記念碑で１９３８年１１月９─１０日に起きたナチスによるユダヤ人迫