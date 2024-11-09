兵庫県警本部兵庫県たつの市で2006年、小学4年の女児を刃物で刺傷したとして殺人未遂容疑で逮捕された勝田州彦容疑者（45）が、凶器の刃物について「捨てた」という趣旨の説明をしていることが9日、捜査関係者への取材で分かった。事件から18年が経過し、凶器発見は困難な見通し。一方、容疑者は任意聴取の段階で危害を加えた状況を具体的に説明しており、県警は被害者の負傷状況とも矛盾はないと判断し、逮捕した。容疑者は