プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ACN presents 丸山茂樹 MOVING SATURDAY」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=MOVING%20SATURDAY（毎週土曜 7:00〜7:25）。11月2日（土）の放送は、前回 https://news.audee.jp/news/BZoMjo7YrE.htmlに引き続き、元サッカー日本代表の福田正博（ふくだ・まさひろ）さんをゲストに迎え、お届けしました。福田正博さん（右）とパーソナリティの丸