9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比360円安の3万9140円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9500.37円に対しては360.37円安。出来高は9594枚だった。 TOPIX先物期近は2723.5ポイントと前日比21.5ポイント安、TOPIX現物終値比18.65ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39140-3609594 日経22