Ç­¤Î²È¤ÎÊÉ¤òÃµ¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È Ç­¤ÎÄÞ¤È¤®¤Î¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢²¼µ­¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ①¸Å¤¤ÄÞ¤ÎÁØ¤òÇí¤¬¤·¼è¤ê¡¢¿·¤·¤¯¤Æ±Ô¤¤ÄÞ¤ÎÁØ¤òÉ½ÌÌ¤Ë½Ð¤¹②Æùµå¤ÎÈé»éÁ£¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ëÊ¬ÈçÊª¤ò»¤¤êÉÕ¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ê¥Þー¥­¥ó¥°¡Ë③¥¹¥È¥ì¥¹¤òÈ¯»¶¤µ¤»¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë ³ÍÊª¤ò¼í¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÉð´ï¤È¤·¤Æ¡¢ÄÞ¤Ï¾ï¤Ë±Ô¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¹Ô°Ù¤¬①¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿Ç­¤Ï¡¢