過去10年の結果から傾向を探る。☆人気1番人気【1・2・1・6】、2番人気【3・2・1・4】、3番人気【2・0・0・8】。上位人気の信頼度はそこそこ。6番人気以下の優勝4頭で波乱の可能性も。☆前走グリーンチャンネルCは【3・0・3・26】で着外も多いが、主力ローテ。南部杯が【2・3・0・12】で連対率は上々。エルムSは【0・0・2・9】と振るわない。☆枠順緑帽の6枠が【4・1・2・13】と好成績。2枠が2勝。3、4、7、8枠が各1