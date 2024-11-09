◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯第１日（８日、東京・国立代々木競技場）ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、女子は世界女王の坂本花織（２４）＝シスメックス＝が今季世界最高の７８・９３点で首位発進。男子も鍵山優真（２１）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が今季世界２位の１０５・７０点でトップに立った。日本勢は男女とも上位３人を占める圧巻のスタート。９日のフリーでアベ