近畿日本鉄道の特急車両16000系。大阪阿部野橋―吉野間を走る「吉野特急」として長年活躍してきた（記者撮影）近畿日本鉄道・南大阪線の特急は、「あべのハルカス」の足元にあるターミナル、大阪阿部野橋から奈良の橿原神宮前を経て吉野線に直通し、飛鳥や吉野などの観光地を結んでいる。近鉄のフラッグシップ「ひのとり」や「アーバンライナー」といった名阪特急、大阪・京都・名古屋の都市圏と伊勢志摩などを結ぶ観光特急が走る