フィギュアスケート女子で10年バンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さん（34）がプロデュースしたスケート場「MAORINK」（東京都立川市）で開業を3日後に控えた8日、セレモニーが行われた。競技会やアイスショーを開催できる国際規格のメインリンクに加え、国内最大級のサブリンクやレストランも備える。敷地を提供した立飛ホールディングスによると、フィギュアスケーターの名前が付いたリンクは国内初。演技を披露した浅田