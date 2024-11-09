堂本光一が8日、都内で行われた「Endless SHOCK」開幕記念会見に出席。いよいよファイナル公演の開幕を迎える今の気持ちを明かした。【写真】帝劇での華麗なるフライングを目に焼き付けろ！『Endless SHOCK』ゲネプロの様子2000年11月の初演「MILLENNIUM SHOCK」以来、堂本が国内ミュージカル単独主演記録を更新し続ける「SHOCK」。2024年は4・5月の帝国劇場（本編・エターナル編同時上演）公演を皮切りに、7月・8月梅田芸術