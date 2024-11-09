ＮＹ他市場４時台米株比較的しっかり NY株式8日（NY時間15:04） ダウ平均44046.64（+317.30+0.73%） ナスダック19295.05（+25.59+0.13%） CME日経平均先物39180（大証終比：-320-0.82%） 欧州株式8日終値 英FT100 8072.39（-68.35-0.84%） 独DAX 19215.48（-147.04-0.76%） 仏CAC40 7338.67（-86.93-1.17%） 米国債利回り（NY時間15:04） 2年債 4.246（+0.046） 10年債