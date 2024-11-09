日本代表が今月15日にW杯アジア最終予選で対戦するインドネシアの申台竜（シン・テヨン）監督が、国籍変更選手の追加招集を示唆した。既に2日にメンバー27人を発表し、14、15人の当該選手の招集が確認されているが、7日に会見した韓国人指揮官は「27、28人招集するつもり」と強調した。地元メディアによれば年代別オランダ代表歴のあるDFダイクス（コペンハーゲン）が8日にもインドネシア国籍を取得する見通しで「手続きが順