[11.8 ブンデスリーガ第10節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)※28:30開始<出場メンバー>[ウニオン・ベルリン]先発GK 1 フレデリク・レノウDF 2 ケビン・フォクトDF 4 ディオゴ・レイテDF 5 ダニーリョ・ドゥーヒMF 7 ヨーベ・フェルテッセンMF 8 ラニ・ケディラMF 11 チョン・ウヨンMF 24 ロベルト・スコフMF 28 クリストファー・トリメルMF 36 アリョーシャ・ケムラインFW 16 ベネディクト・ホラーバ